Итоговый выпуск новостей на 21:00: Эвакуация украинцев из Китая. Потери на фронте
В итоговом выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 21:00 – Китай разрешил эвакуировать украинцев из Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса. Сегодня на передовой от вражеской пули в грудь погибла медсестра Клавдия Сытник.
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