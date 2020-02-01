Підсумковий випуск новин за 21:00: Евакуація українців з Китаю. Втрати на фронті
У підсумковому випуску новин за 1 лютого станом на 21:00 – Китай дозволив евакуювати українців з Уханю, який став епіцентром розповсюдження коронавірусу. Сьогодні на передовій від ворожої кулі в груди загинула медсестра Клавдія Ситник.
Також у випуску:
Від початку сезону від грипу в Україні померло 14 людей.
Соратник Януковича Андрій Портнов через суд довів, що останні п'ять років проживав в Україні і ніби-то не виїжджав за її межі.
"Нафтогаз" анонсував, що сьогодні через борги відключить від газу виробників тепла у 18 містах .
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