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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Евакуація українців з Китаю. Втрати на фронті

      Випуск новин

      У підсумковому випуску новин за 1 лютого станом на 21:00 – Китай дозволив евакуювати українців з Уханю, який став епіцентром розповсюдження коронавірусу. Сьогодні на передовій від ворожої кулі в груди загинула медсестра Клавдія Ситник.

      Також у випуску:

      Від початку сезону від грипу в Україні померло 14 людей. 

      Соратник Януковича Андрій Портнов через суд довів, що останні п'ять років проживав в Україні і ніби-то не виїжджав за її межі.

      "Нафтогаз" анонсував, що сьогодні через борги відключить від газу виробників тепла у 18 містах .

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Війна на Донбасі Китай Новини України Випуск новин
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