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      Итоговый выпуск новостей на 21:00: Убытки Великобритании за Brexit. Стихотворение Ломаченко

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 11 января по состоянию на 21:00 – убытки Великобритании за Brexit уже – 170 миллиардов долларов. Об этом в исследованиях Bloomberg Economics. А до конца года эксперты прогнозируют еще семьдесят миллиардов. "Дело не в триколоре" и "брат не иди на брата". Такими словами в стихах Василий Ломаченко попытался объяснить скандальный религиозный ролик с российским спецназом.

      Также в выпуске:

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      В Тегеране проходят акции протеста, на которых студенты просят наказать виновных в трагедии.

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      Теги: Новости Украины Великобритания Brexit Выпуск новостей
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