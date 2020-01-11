Итоговый выпуск новостей на 21:00: Убытки Великобритании за Brexit. Стихотворение Ломаченко

В итоговом выпуске новостей за 11 января по состоянию на 21:00 – убытки Великобритании за Brexit уже – 170 миллиардов долларов. Об этом в исследованиях Bloomberg Economics. А до конца года эксперты прогнозируют еще семьдесят миллиардов. "Дело не в триколоре" и "брат не иди на брата". Такими словами в стихах Василий Ломаченко попытался объяснить скандальный религиозный ролик с российским спецназом.

Также в выпуске: Принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что планируют выйти из королевской семьи. В Тегеране проходят акции протеста, на которых студенты просят наказать виновных в трагедии. Владимир Зеленский обратился к украинцам после разговора с президентом Ирана Хассаном Рухани.