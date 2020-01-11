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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Збитки Великої Британії через Brexit. Вірш Ломаченка

      Випуск новин 161 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 січня станом на 21:00 – збитки Великої Британії через Brexit вже – 170 мільярдів доларів. Про це свідчать дослідження Bloomberg Economics. А до кінця року експерти прогнозують ще сімдесят мільярдів. "Справа не в триколорі" та "брат не йди на брата". Такими словами у віршах Василь Ломаченко спробував пояснити скандальний релігійний ролик з російським спецназом.

      Також у випуску:

      Принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що планують вийти з королівської родини.

      В Тегерані проходять акції протесту, на яких студенти негайно покарати винних у трагедії.

      Володимир Зеленський звернувся до українців після розмови із президентом Ірану Хассаном Рухані.

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин Brexit Велика Британія
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