Итоговый выпуск новостей: Обыски у Грымчака. Что будет с рынком земли

В итоговом выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 22:00 – жена заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака – Юлия заявила об обыске в их доме. Рынок земли, на который почти 20 лет действовал мораторий на продажу, уже за год должен стать открытым.

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Депутат из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович категорически отказался общаться в Раде на украинском. Не подействовали на политика ни замечания коллег, ни указания на закон о языке и регламент.

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