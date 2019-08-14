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      Итоговый выпуск новостей: Обыски у Грымчака. Что будет с рынком земли

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 22:00 – жена заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака – Юлия заявила об обыске в их доме. Рынок земли, на который почти 20 лет действовал мораторий на продажу, уже за год должен стать открытым.

      Также в выпуске:

      Представители партий, которые прошли в парламент снова собрались на заседание. На этот раз должны были определиться, какие комитеты будут работать в Верховной Советов 9-го созыва.

      Депутат из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович категорически отказался общаться в Раде на украинском. Не подействовали на политика ни замечания коллег, ни указания на закон о языке и регламент.

      В Британии выпустили две 50-ти пенсовые монеты с Мишкой Паддингтоном. На одной сказочный герой изображен на фоне Тауэра, на другой – возле собора святого Павла.

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      Теги: Новости Украины Юрий Гримчак Рынок земли Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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