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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки у Гримчака. Що буде з ринком землі

      Випуск новин 143 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 серпня станом на 22:00 – дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака – Юлія заявила про обшук у їхньому будинку. Ринок землі, на якому майже 20 років діяв мораторій на продаж, вже за рік має стати відкритим.

      Також у випуску:

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      blog_ava
      Чим корисна та шкідлива для здоров'я ожина
      14 серпня
      16772
      Теги: Юрій Гримчак Новини України Випуск новин Ринок землі
      Джерело: 24 канал
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