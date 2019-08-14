Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки у Гримчака. Що буде з ринком землі

У підсумковому випуску новин за 14 серпня станом на 22:00 – дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака – Юлія заявила про обшук у їхньому будинку. Ринок землі, на якому майже 20 років діяв мораторій на продаж, вже за рік має стати відкритим.

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Представники партій, які пройшли у парламент знову зібралися на засідання. На цей раз мали визначитися, які комітети працюватимуть у Верховній Рад 9-го скликання.

Депутат з "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович категорично відмовився спілкуватися в Раді українською. Не подіяли на політика ні зауваження колег, ні вказівки на закон про мову та регламент.

У Британії випустили дві 50-ти пенсові монети з ведмедиком Паддінгтоном. На одній казковий герой зображений на фоні Тауера, на іншій - біля собору святого Павла.