Итоговый выпуск новостей за 18:00: Цена эвакуации украинцев. Испытания вакцины в Китае

В итоговом выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 18:00 – в Мининфраструктуры предложили выделить из бюджета более 4 миллионов долларов, чтобы эвакуировать украинцев, которые намерены вернуться самолетом из-за рубежа. Правительство Китая разрешило проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Над ней работали исследователи Академии военных медицинских наук.

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