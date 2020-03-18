18:55
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Цена эвакуации украинцев. Испытания вакцины в Китае

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 18:00 – в Мининфраструктуры предложили выделить из бюджета более 4 миллионов долларов, чтобы эвакуировать украинцев, которые намерены вернуться самолетом из-за рубежа. Правительство Китая разрешило проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Над ней работали исследователи Академии военных медицинских наук.

      Также в выпуске:

      Нардепы от "Голоса" Ярослав Юрчишин и Леся Василенко сообщили, что контактировали с Шаховым, у которого подтвердили коронавирус.

      В Днепре не изменили работу общественного транспорта во время карантина, однако рекомендуют пассажирам воздержаться от поездок.

      Черновицкая область является эпицентром заболеваемости коронавирусом в Украине: там зафиксировали 10 из 14 известных на сегодня случаев.

      Украинцы вынуждены сидеть дома, защищаясь от коронавируса: как не заскучать от национального карантина и не упустить время.

       

      Зеленский подписал закон о налоговых изменениях на время карантина: о каких именно
      сегодня
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Эвакуация украинцев Китай Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:01 Карантин в Украине: как работает "Новая почта"
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 18:00 Работа из дома может быть эффективной: советы от компании Google
      Блог Медіа
      сегодня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      сегодня , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук