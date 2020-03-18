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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Ціна евакуації українців. Випробування вакцини в Китаї

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 18 березня станом на 18:00 – у Мінінфраструктури запропонували виділити з бюджету понад 4 мільйони доларів, аби евакуювати українців, які мають намір повернутися літаком з-за кордону. Уряд Китаю дозволив проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу. Над нею в тому самому Ухані, де все почалося, працювали дослідники Академії військових медичних наук.

      Також у випуску: 

      Нардепи від "Голосу" Ярослав Юрчишин та Леся Василенко повідомили, що контактували з Шаховим, у якого підтвердили коронавірус.

      У Дніпрі не змінили роботу громадського транспорту під час карантину, проте рекомендують пасажирам утриматися від поїздок.

      Чернівецька область є епіцентром захворюваності на коронавірус в Україні: там зафіксували 10 з 14 відомих на сьогодні випадків.

      Українці вимушено сидять вдома, захищаючись від коронавірусу: як не знудитись від національного карантину і не згаяти час.

       

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      Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Евакуація українців Китай Випуск новин
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