Підсумковий випуск новин за 18:00: Ціна евакуації українців. Випробування вакцини в Китаї
У підсумковому випуску новин за 18 березня станом на 18:00 – у Мінінфраструктури запропонували виділити з бюджету понад 4 мільйони доларів, аби евакуювати українців, які мають намір повернутися літаком з-за кордону. Уряд Китаю дозволив проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу. Над нею в тому самому Ухані, де все почалося, працювали дослідники Академії військових медичних наук.
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