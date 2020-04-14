Итоговый выпуск новостей за 18:00: Чернобыль в огне. Задержание Шайтанова

В итоговом выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 18:00 – с 4 апреля спасатели укрощают масштабный пожар в Чернобыльской зоне. Огонь почти добрался до могильника похороненных ядерных отходов. СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В СБУ утверждают, что Шайтанов работал на российскую ФСБ.

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Московский патриархат таки будет проводить Пасхальную службу в своих храмах. Об этом заявил глава церкви Митрополдит Онуфрий.

Закарпатье засыпало снегом, там ударили морозы. Столбик термометра здесь достигает минус шести. Снегом покрылся Драгобрат, Пилипец, Подобовец и Буковель. Заснежило и на вершине украинских Карпат горе Поп-Иван.

В Антарктиду без коронавируса: команда 25-й Украинской антарктической экспедиции завершила двухнедельную обсервацию в Чили и сегодня ученые наконец отправились к полярному континенту.

Основной внутрипартийный конкурент Джо Байдена на президентских выборах в США Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру своего оппонента.

Международный валютный фонд спишет часть долгов беднейшим странам мира. Об этом сообщила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.

В Кропивницком уже вторые сутки пылает городская свалка. Площадь пожара – 5000 квадратных метров. И хотя накануне возгорание удалось локализовать, спасатели до сих пор продолжают укрощать огонь.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Всего на Донбассе с начала этих суток боевики четыре раза обстреливали позиции украинских военных.