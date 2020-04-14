Итоговый выпуск новостей за 18:00: Чернобыль в огне. Задержание Шайтанова
В итоговом выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 18:00 – с 4 апреля спасатели укрощают масштабный пожар в Чернобыльской зоне. Огонь почти добрался до могильника похороненных ядерных отходов. СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В СБУ утверждают, что Шайтанов работал на российскую ФСБ.
Также в выпуске:
Московский патриархат таки будет проводить Пасхальную службу в своих храмах. Об этом заявил глава церкви Митрополдит Онуфрий.
Закарпатье засыпало снегом, там ударили морозы. Столбик термометра здесь достигает минус шести. Снегом покрылся Драгобрат, Пилипец, Подобовец и Буковель. Заснежило и на вершине украинских Карпат горе Поп-Иван.
В Антарктиду без коронавируса: команда 25-й Украинской антарктической экспедиции завершила двухнедельную обсервацию в Чили и сегодня ученые наконец отправились к полярному континенту.
Основной внутрипартийный конкурент Джо Байдена на президентских выборах в США Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру своего оппонента.
Международный валютный фонд спишет часть долгов беднейшим странам мира. Об этом сообщила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.
В Кропивницком уже вторые сутки пылает городская свалка. Площадь пожара – 5000 квадратных метров. И хотя накануне возгорание удалось локализовать, спасатели до сих пор продолжают укрощать огонь.
На Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Всего на Донбассе с начала этих суток боевики четыре раза обстреливали позиции украинских военных.
Читайте также
Выбор редакции
-
Кто и зачем поджег Чернобыльскую зону?сегодня , 17:36
-
Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоресегодня , 18:38
-
Субсидии, пенсии и соцвыплаты: что урезали, а что добавили в новом бюджете-2020сегодня , 16:26
-
Россия не будет просить ЕС о снятии санкций: дерзкий комментарий МИД РФсегодня , 16:11
-
Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апрелясегодня , 13:41
-
Просите милостыню: что посоветовали в РПЦ россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусасегодня , 14:32