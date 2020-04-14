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      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Чернобыль в огне. Задержание Шайтанова

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 18:00 – с 4 апреля спасатели укрощают масштабный пожар в Чернобыльской зоне. Огонь почти добрался до могильника похороненных ядерных отходов. СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В СБУ утверждают, что Шайтанов работал на российскую ФСБ.

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      Автор: Каролина Король
      Теги: Новости Украины Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль Выпуск новостей СБУ Задержание Шайтанова
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