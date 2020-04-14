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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Чорнобиль у вогні. Затримання Шайтанова

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 квітня станом на 18:00 – з 4 квітня рятувальники приборкують масштабну пожежу в Чорнобильській зоні. Вогонь майже дістався до могильника похованих ядерних відходів. СБУ затримала генерал-майора Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. В СБУ стверджують, що Шайтанов працював на російську ФСБ.

      Також у випуску:

      Московський патріархат таки проводитеме Пасхальну службу у своїх храмах. Про це заявив очільник церкви Митрополит Онуфрій.

      Закарпаття засипало снігом, там вдарили морози. Стовпчик термометра тут сягає мінус шести. Снігом вкрився Драгобрат, Пилипець, Подобовець та Буковель. Засніжило й на вершині українських Карпат горі Піп Іван.

      В Антарктиду без коронавірусу: команда 25-ї української антарктичної експедиції завершила двотижневу обсервацію в Чилі і сьогодні науковці нарешті вирушили до полярного континенту.

      Основний внутрішньопартійний конкурент Джо Байдена на президентських виборах у США Берні Сандерс офіційно підтримав кандидатуру свого опонента.

      Міжнародний валютний фонд спише частину боргів найбіднішим країнам світу. Про це повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

      У Кропивницькому вже другу добу палає міське сміттєзвалище.  Площа пожежі – 5 тисяч квадратних метрів. І хоча напередодні займання вдалося локалізувати, рятувальники досі продовжують приборкувати полум'я.

      На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Їм надали медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Загалом на Донбасі від початку цієї доби бойовики чотири рази обстрілювали позиції українських військових.

      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини України СБУ Затримання Шайтанова Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні Випуск новин
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