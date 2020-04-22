Итоговый выпуск новостей за 18:00: Фильм о президентстве Зеленского. Заседание Рады

В итоговом выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 18:00 – в ОП подготовили почти часовую ленту к годовщине президентства Зеленского. В ней он рассказывает, что происходит в монобольшинстве, как перезагружается власть, а также о собственных победах и поражениях. 24 апреля Рада соберется на заседание. Соответствующее постановление уже подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Також у випуску: За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд має чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартову точку називали "День К", який може настати вже 12 травня. Кабмін на період карантину повернув держрегулювання цін на соціальні продукти, медичні товари та ліки. Якщо магазин чи аптека планує підвищити їх вартість, то зобов'язані повідомити про це Держпродспоживслужбу. Міністерство охорони здоров'я намагається закупити захисні костюми для лікарів майже вдвічі дорожче. Попри те, що на ринку є вигідніші пропозиції. ООН виділяє для України 140 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом. Найімовірніше, що ці гроші віддадуть регіонам, які розташовані на лінії розмежування.