Підсумковий випуск новин за 18:00: Фільм про президентство Зеленського. Засідання Ради
У підсумковому випуску новин за 22 квітня станом на 18:00 – в ОП підготували майже годинну стрічку до річниці президенства Зеленського. У ній він розказує, що відбувається у монобільшості, як перезавантажується влада, а також про власні перемоги та поразки. 24 квітня Рада збереться на засідання. Відповідну постанову вже підписав голова пардламенту Дмитро Разумков.
Також у випуску:
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд має чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартову точку називали "День К", який може настати вже 12 травня.
Кабмін на період карантину повернув держрегулювання цін на соціальні продукти, медичні товари та ліки. Якщо магазин чи аптека планує підвищити їх вартість, то зобов'язані повідомити про це Держпродспоживслужбу.
Міністерство охорони здоров'я намагається закупити захисні костюми для лікарів майже вдвічі дорожче. Попри те, що на ринку є вигідніші пропозиції.
ООН виділяє для України 140 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом. Найімовірніше, що ці гроші віддадуть регіонам, які розташовані на лінії розмежування.
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