Итоговый выпуск новостей за 18:00: Гибель на полигоне. Сокращение бюджета на культуру
В итоговом выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 18:00 – на полигоне Донецкой области погиб 24-летний старший солдат Игорь Вивчаренко. Во время учений в руках парня взорвался 120-миллиметровый миномет "Молот". Верховная Рада почти в половину сократила финансирование Министерства культуры Украины. Под угрозой оказалась киноиндустрия.
Также в выпуске:
Кабмин согласовал дополнительные выплаты тем врачам, которые привлечены к противодействию коронавирусу. Доплаты профинансируют за счет медицинской субвенции, которую уже перечислили в регионы.
У народного депутата Вадима Новинского подтвердили COVID-19.
Завтра на въездах в Киев всем пассажирам и водителям, которые направляются в столицу, будут измерять температуру и проверять личные вещи.
На Буковине из-за нехватки мест для больных коронавирусом перепрофилируют госпитальные отделения и ищут дополнительные помещения.
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