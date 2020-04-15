Итоговый выпуск новостей за 18:00: Гибель на полигоне. Сокращение бюджета на культуру

В итоговом выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 18:00 – на полигоне Донецкой области погиб 24-летний старший солдат Игорь Вивчаренко. Во время учений в руках парня взорвался 120-миллиметровый миномет "Молот". Верховная Рада почти в половину сократила финансирование Министерства культуры Украины. Под угрозой оказалась киноиндустрия.

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У народного депутата Вадима Новинского подтвердили COVID-19.

Завтра на въездах в Киев всем пассажирам и водителям, которые направляются в столицу, будут измерять температуру и проверять личные вещи.

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