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      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Гибель на полигоне. Сокращение бюджета на культуру

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 18:00 – на полигоне Донецкой области погиб 24-летний старший солдат Игорь Вивчаренко. Во время учений в руках парня взорвался 120-миллиметровый миномет "Молот". Верховная Рада почти в половину сократила финансирование Министерства культуры Украины. Под угрозой оказалась киноиндустрия.

      Также в выпуске:

      Кабмин согласовал дополнительные выплаты тем врачам, которые привлечены к противодействию коронавирусу. Доплаты профинансируют за счет медицинской субвенции, которую уже перечислили в регионы.

      У народного депутата Вадима Новинского подтвердили COVID-19.

      Завтра на въездах в Киев всем пассажирам и водителям, которые направляются в столицу, будут измерять температуру и проверять личные вещи.

      На Буковине из-за нехватки мест для больных коронавирусом перепрофилируют госпитальные отделения и ищут дополнительные помещения.

      Теги: Новости Украины Бюджет Жертвы Выпуск новостей
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