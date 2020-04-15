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      Підсумковий випуск новин за 18:00: Загибель на полігоні. Скорочення бюджету на культуру

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 15 квітня станом на 18:00 – на полігоні Донеччини загинув 24-річний старший солдат Ігор Вівчаренко. Під час навчань у руках хлопця вибухнув 120-міліметровий міномет "Молот". Верховна Рада майже в половину скоротила фінансування Міністерства культури України. Під загрозою опинилася кіноіндустрія.

      Також у випуску:

      Кабмін погодив додаткові виплати тим лікарям, які залучені до протидії коронавірусу. Доплати профінансують коштом медичної субвенції, яку вже перерахували в регіони.

      У народного депутата Вадима Новинського підтвердили COVID-19.

      Від завтра на в'їздах до Києва усім пасажирам та водіям, які прямують до столиці, вимірюватимуть температуру та перевірятимуть особисті речі.

      На Буковині через нестачу місць для хворих на коронавірус перепрофільовують шпитальні відділення та шукають додаткові приміщення. 

      Теги: Новини України Випуск новин Бюджет Жертви
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