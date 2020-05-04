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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Продолжение карантина. Депутаты против рынка земли

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 18:00 – карантин продлится еще до 22 мая, однако с 11 мая его немного ослабят. В Украине хотят отменить закон о земле. Так в Конституционный суд поступило представление о законности принятого документа.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      С сегодняшнего дня наиболее пораженная коронавирусом страна Европы Италия переходит ко второму этапу смягчения карантина.

      Польша начала выдавать рабочие визы украинцам. Об этом сообщает тамошнее посольство в Украине.

      Российские наемники снова игнорируют режим тишины. Только за сегодня 4 раза обстреляли позиции украинских военных из запрещенного Минском оружия.

      В Киеве на этой неделе позволят продавать кофе на вынос. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

      Автор: Татьяна Шевченко
      Теги: Рынок земли Карантин в Украине 2020 Выпуск новостей
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