Итоговый выпуск новостей за 18:00: Продолжение карантина. Депутаты против рынка земли
В итоговом выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 18:00 – карантин продлится еще до 22 мая, однако с 11 мая его немного ослабят. В Украине хотят отменить закон о земле. Так в Конституционный суд поступило представление о законности принятого документа.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
С сегодняшнего дня наиболее пораженная коронавирусом страна Европы Италия переходит ко второму этапу смягчения карантина.
Польша начала выдавать рабочие визы украинцам. Об этом сообщает тамошнее посольство в Украине.
Российские наемники снова игнорируют режим тишины. Только за сегодня 4 раза обстреляли позиции украинских военных из запрещенного Минском оружия.
В Киеве на этой неделе позволят продавать кофе на вынос. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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