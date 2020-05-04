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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Продовження карантину. Депутати проти ринку землі

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 4 квітня станом на 18:00 – карантин триватиме ще до 22 травня, однак з 11 травня його трохи послаблять. В Україні хочуть скасувати закон про землю. Так до Конституційного суду надійшло подання щодо законності ухваленого документу.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Відсьогодні найбільш уражена коронавірусом країна Європи Італія переходить до другого етапу пом'якшення карантину.

      Польща почала видавати робочі візи українцям. Про це повідомляє тамтешнє посольство в Україні.

      Російські найманці знову ігнорують режим тиші. Лише за сьогодні 4 рази обстріляли позиції українських військових із забороненої Мінськом зброї.

      У Києві цього тижня дозволять продавати каву на виніс. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

      Автор: Тетяна Шевченко
      Теги: Ринок землі Карантин в Україні 2020 Випуск новин
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