Підсумковий випуск новин за 18:00: Продовження карантину. Депутати проти ринку землі
У підсумковому випуску новин за 4 квітня станом на 18:00 – карантин триватиме ще до 22 травня, однак з 11 травня його трохи послаблять. В Україні хочуть скасувати закон про землю. Так до Конституційного суду надійшло подання щодо законності ухваленого документу.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Відсьогодні найбільш уражена коронавірусом країна Європи Італія переходить до другого етапу пом'якшення карантину.
Польща почала видавати робочі візи українцям. Про це повідомляє тамтешнє посольство в Україні.
Російські найманці знову ігнорують режим тиші. Лише за сьогодні 4 рази обстріляли позиції українських військових із забороненої Мінськом зброї.
У Києві цього тижня дозволять продавати каву на виніс. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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