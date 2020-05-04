Підсумковий випуск новин за 18:00: Продовження карантину. Депутати проти ринку землі

У підсумковому випуску новин за 4 квітня станом на 18:00 – карантин триватиме ще до 22 травня, однак з 11 травня його трохи послаблять. В Україні хочуть скасувати закон про землю. Так до Конституційного суду надійшло подання щодо законності ухваленого документу.

Також у випуску новин на 24 каналі: Відсьогодні найбільш уражена коронавірусом країна Європи Італія переходить до другого етапу пом'якшення карантину. Польща почала видавати робочі візи українцям. Про це повідомляє тамтешнє посольство в Україні. Російські найманці знову ігнорують режим тиші. Лише за сьогодні 4 рази обстріляли позиції українських військових із забороненої Мінськом зброї. У Києві цього тижня дозволять продавати каву на виніс. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.