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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ВЕРЛАНОВ

      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Раненные на фронте. Заявление Ермака о переселенцах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 18: 00 – двое украинских воинов ранены в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки и Новотошковского. Оккупанты вблизи Старогнатовки применили беспилотник, с которого сбросили гранату, что осколком ранила украинского защитника. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что переселенцы из Донбасса смогут участвовать в следующих заседаниях ТКГ

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Страхование медиков и массовое тестирование на COVID-19 – такие решения поддержали народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады.

      В Днепре 15-летний подросток устроил стрельбу из окна квартиры по автомобилям и людям. И транслировал это на странице в инстаграме. Как выяснилось, травматический пистолет несовершеннолетний взял у отца, который находился предварительно в состоянии наркотического опьянения.

      На Харьковщине трех детей засыпало песком, 8-летняя девочка погибла.

      В Грузии уже готовятся к туристическому сезону, несмотря на пандемию, там планируют открыть границы для иностранцев.

      Нидерланды начинают ослабление карантина, но кофешопы и секс-клубы останутся закрытыми вплоть до сентября.

      Польского президента таки будут выбирать через почту. Соответствующий законопроект одобрил польский Сейм.

      В Одессе оркестр военно-морских сил, чтобы ободрить врачей, сыграл для них концерт.

      В западной части Кении наводнение унесло жизни почти 200 человек, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

      В польском поселке Мейсце-Оджаньске впервые за последнее десятилетие родился мальчик.

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Офіс Президента Андрей Ермак Украина – Россия Минск Минские договоренности Новости Украины Война на Донбассе Выпуск новостей
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