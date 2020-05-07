Итоговый выпуск новостей за 18:00: Раненные на фронте. Заявление Ермака о переселенцах

В итоговом выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 18: 00 – двое украинских воинов ранены в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки и Новотошковского. Оккупанты вблизи Старогнатовки применили беспилотник, с которого сбросили гранату, что осколком ранила украинского защитника. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что переселенцы из Донбасса смогут участвовать в следующих заседаниях ТКГ

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Страхование медиков и массовое тестирование на COVID-19 – такие решения поддержали народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады.

В Днепре 15-летний подросток устроил стрельбу из окна квартиры по автомобилям и людям. И транслировал это на странице в инстаграме. Как выяснилось, травматический пистолет несовершеннолетний взял у отца, который находился предварительно в состоянии наркотического опьянения.

На Харьковщине трех детей засыпало песком, 8-летняя девочка погибла.

В Грузии уже готовятся к туристическому сезону, несмотря на пандемию, там планируют открыть границы для иностранцев.

Нидерланды начинают ослабление карантина, но кофешопы и секс-клубы останутся закрытыми вплоть до сентября.

Польского президента таки будут выбирать через почту. Соответствующий законопроект одобрил польский Сейм.

В Одессе оркестр военно-морских сил, чтобы ободрить врачей, сыграл для них концерт.

В западной части Кении наводнение унесло жизни почти 200 человек, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В польском поселке Мейсце-Оджаньске впервые за последнее десятилетие родился мальчик.