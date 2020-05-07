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      Підсумковий випуск новин за 18:00: Поранені на фронті. Заява Єрмака про переселенців

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 7 травня станом на 18:00 – двоє українських воїнів поранені внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки та Новотошківського. Окупанти поблизу Старогнатовки застосували безпілотник, із якого скинули гранату, що осколком поранила українського захисника. Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що переселенці з Донбасу зможуть брати участь у наступних засіданнях ТКГ.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Страхування медиків та масове тестування на COVID-19 – такі рішення підтримали народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради.

      У Дніпрі 15-річний підліток влаштував стрілянину з вікна квартири по автомобілях та людях. І транслював це на сторінці в інстаграмі. Як з'ясувалося, травматичний пістолет неповнолітній взяв у батька, сам перебував попередньо у стані наркотичного сп'яніння.

      На Харківщині трьох дітей засипало піском, 8-річна дівчинка загинула.

      В Грузії вже готуються до туристичного сезону попри пандемію, там планують відкрити кордони для іноземців.

      Нідерланди починають послаблення карантину, але кофешопи та секс-клуби залишатимуться закритими аж до вересня.

      Польського президента таки обиратимуть через пошту. Відповідний законопроєкт схвалив польський Сейм.

      В Одесі оркестр військово-морських сил, аби підбадьорити лікарів, зіграв для них концерт.

      У західній частині Кенії повінь забрала життя майже 200 людей, десятки тисяч були змушені покинути свої будинки. 

      У польському селищі Мейсце-Оджаньське вперше за останнє десятиліття народився хлопчик. 

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Офіс Президента Андрій Єрмак Україна – Росія Мінськ Мінські домовленості Війна на Донбасі Випуск новин
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