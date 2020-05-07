Підсумковий випуск новин за 18:00: Поранені на фронті. Заява Єрмака про переселенців

У підсумковому випуску новин за 7 травня станом на 18:00 – двоє українських воїнів поранені внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки та Новотошківського. Окупанти поблизу Старогнатовки застосували безпілотник, із якого скинули гранату, що осколком поранила українського захисника. Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що переселенці з Донбасу зможуть брати участь у наступних засіданнях ТКГ.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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