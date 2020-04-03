Итоговый выпуск новостей за 18:00: Усиление карантина. Самоизоляция для пенсионеров

В итоговом выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 18:00 – Кабмин запретил украинцам выходить на улицу более двух человек. Исключением является сопровождение детей до 14 лет. При себе обязательно нужно иметь документы. На самоизоляции должны находиться все пенсионеры. Исключением являются только те, кто помогает бороться с коронавирусом, или работают на объектах критической инфраструктуры.

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Украинские врачи поедут в Италию помогать бороться с коронавирусом.

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