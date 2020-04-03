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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Усиление карантина. Самоизоляция для пенсионеров

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 18:00 – Кабмин запретил украинцам выходить на улицу более двух человек. Исключением является сопровождение детей до 14 лет. При себе обязательно нужно иметь документы. На самоизоляции должны находиться все пенсионеры. Исключением являются только те, кто помогает бороться с коронавирусом, или работают на объектах критической инфраструктуры.

      Также в выпуске:

      Нардеп Гео Лерос пришел на первый допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали туда относительно одного из 4-х производств, которые против него открыли в ведомстве.

      Украинские врачи поедут в Италию помогать бороться с коронавирусом.

      Правительство ухудшило экономические прогнозы на этот год. Поэтому уровень инфляции закладывают на уровне – 11,6%.

      Верховный суд Украины отказал в кассации Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которых обвиняют в смертельном ДТП в Харькове.

      Теги: Выпуск новостей Карантин в Украине 2020 Пенсия
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