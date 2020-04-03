Підсумковий випуск новин за 18:00: Посилення карантину. Самоізоляція для пенсіонерів
У підсумковому випуску новин за 3 квітня станом на 18:00 – Кабмін заборонив українцям виходити на вулицю більше двох осіб. Винятком є лише супровід дітей до 14 років. При собі обов'язково треба мати документи. На самоізоляції мають перебувати усі пенсіонери. Винятком є тільки ті, хто допомагає боротися з коронавірусом, або працюють на об'єктах критичної інфраструктури.
Також у випуску:
Нардеп Гео Лерос прийшов на перший допит у Державне бюро розслідувань. Його викликали туди щодо одного з 4-х проваджень, які проти нього відкрили у відомстві.
Українські лікарі поїдуть в Італію допомагати боротися з коронавірусом.
Уряд погіршив економічні прогнози на цей рік. Відтак рівень інфляції закладають на рівні – 11,6%.
Верховний суд України відмовив у касації Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких обвинувачують у смертельній ДТП у Харкові.
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