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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Посилення карантину. Самоізоляція для пенсіонерів

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 3 квітня станом на 18:00 – Кабмін заборонив українцям виходити на вулицю більше двох осіб. Винятком є лише супровід дітей до 14 років. При собі обов'язково треба мати документи. На самоізоляції мають перебувати усі пенсіонери. Винятком є тільки ті, хто допомагає боротися з коронавірусом, або працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

      Також у випуску:

      Нардеп Гео Лерос прийшов на перший допит у Державне бюро розслідувань. Його викликали туди щодо одного з 4-х проваджень, які проти нього відкрили у відомстві.

      Українські лікарі поїдуть в Італію допомагати боротися з коронавірусом.

      Уряд погіршив економічні прогнози на цей рік. Відтак рівень інфляції закладають на рівні – 11,6%.

      Верховний суд України відмовив у касації Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких обвинувачують у смертельній ДТП у Харкові.

      Теги: Пенсія Карантин в Україні 2020 Випуск новин
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