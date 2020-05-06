Итоговый выпуск новостей за 18:00: Выплаты медикам. Выборы в Польше

В итоговом выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 18:00–региональная власть должна провести служебное расследование из-за того, что борющиеся с коронавирусом медики до сих пор не получили обещанных доплат. Им должны дать по 300% премий. Польский Сенат проголосовал против выборов президента по почте. Половина депутатов не поддержала это предложение провластной партии "Право и справедливость

Также в выпуске новостей на канале 24:

Михаил Саакашвили таки получит должность. Его назначат председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

В Германии со следующей недели откроют все торговые заведения, независимо от их размера. А еще немцам позволят собираться семьями.

В Дели стражи порядка даже применили дубинки, чтобы разогнать толпу перед магазином алкоголя.