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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Виплати медикам. Вибори в Польщі

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 6 квітня станом на 18:00 – регіональна влада має провести службове розслідування, через те, що медики, які борються з коронавірусом, досі не отримали обіцяних доплат. Їм мали б дати по 300% премій. Польський Сенат проголосував проти виборів президента по пошті. Половина депутатів не підтримала цю пропозицію провладної партії "Право та справедливість".

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Михайло Саакашвілі таки отримає посаду. Його призначать головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

      У Німеччині з наступного тижня відкриють всі торговельні заклади незалежно від їхнього розміру. А ще німцям дозволять збиратися сім'ями.

      В Делі правоохоронці навіть застосували кийки, аби розігнати натовп перед магазином алкоголю.

      Автор: Тетяна Шевченко
      Теги: Новини Польщі Випуск новин
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