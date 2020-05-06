Підсумковий випуск новин за 18:00: Виплати медикам. Вибори в Польщі

У підсумковому випуску новин за 6 квітня станом на 18:00 – регіональна влада має провести службове розслідування, через те, що медики, які борються з коронавірусом, досі не отримали обіцяних доплат. Їм мали б дати по 300% премій. Польський Сенат проголосував проти виборів президента по пошті. Половина депутатів не підтримала цю пропозицію провладної партії "Право та справедливість".

Також у випуску новин на 24 каналі: Михайло Саакашвілі таки отримає посаду. Його призначать головою виконавчого комітету Національної ради реформ. У Німеччині з наступного тижня відкриють всі торговельні заклади незалежно від їхнього розміру. А ще німцям дозволять збиратися сім'ями. В Делі правоохоронці навіть застосували кийки, аби розігнати натовп перед магазином алкоголю.