Итоговый выпуск новостей за 18:00: Заказчик убийства Гандзюк. Уменьшение смертности в Италии

В итоговом выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 18:00– убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк заказал Владислав Мангер. К такому выводу пришли во время досудебного расследования сотрудники СБУ. А в Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от COVID-19 за последние полтора месяца. За минувшие сутки там умерли 260 человек, что на более сотни меньше, чем за предыдущие.

Також у випуску новин на 24 каналі: А 12 травня в Україні планують відновити рух транспорту. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Ще один спалах COVID-19 зафіксували у Подільську, що на Одещині. Цього разу захворіли 33 людини, всі вони медпрацівники районної лікарні. Цього тижня Верховна Рада знову збереться на позачергове пленарне засідання.