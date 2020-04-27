Итоговый выпуск новостей за 18:00: Заказчик убийства Гандзюк. Уменьшение смертности в Италии
В итоговом выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 18:00– убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк заказал Владислав Мангер. К такому выводу пришли во время досудебного расследования сотрудники СБУ. А в Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от COVID-19 за последние полтора месяца. За минувшие сутки там умерли 260 человек, что на более сотни меньше, чем за предыдущие.
Також у випуску новин на 24 каналі:
А 12 травня в Україні планують відновити рух транспорту. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Ще один спалах COVID-19 зафіксували у Подільську, що на Одещині. Цього разу захворіли 33 людини, всі вони медпрацівники районної лікарні.
Цього тижня Верховна Рада знову збереться на позачергове пленарне засідання.
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