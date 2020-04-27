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      Підсумковий випуск новин за 18:00: Замовник вбивства Гандзюк. Зменшення смертності в Італії

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 27 квітня станом на 18:00 – вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк ймовірно замовив Владислав Мангер. До такого висновку прийшли під час досудового розслідування співробітники СБУ. А в Італії зафіксували найменшу кількість смертей від COVID-19 за останні півтори місяці. За минулу добу там померли 260 людей, що на понад сотню менше ніж попередньої.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      А 12 травня в Україні планують відновити рух транспорту. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Ще один спалах COVID-19 зафіксували у Подільську, що на Одещині. Цього разу захворіли 33 людини, всі вони медпрацівники районної лікарні. 

      Цього тижня Верховна Рада знову збереться на позачергове пленарне засідання.

      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Випуск новин
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