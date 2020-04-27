Підсумковий випуск новин за 18:00: Замовник вбивства Гандзюк. Зменшення смертності в Італії

У підсумковому випуску новин за 27 квітня станом на 18:00 – вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк ймовірно замовив Владислав Мангер. До такого висновку прийшли під час досудового розслідування співробітники СБУ. А в Італії зафіксували найменшу кількість смертей від COVID-19 за останні півтори місяці. За минулу добу там померли 260 людей, що на понад сотню менше ніж попередньої.

Також у випуску новин на 24 каналі:

А 12 травня в Україні планують відновити рух транспорту. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Ще один спалах COVID-19 зафіксували у Подільську, що на Одещині. Цього разу захворіли 33 людини, всі вони медпрацівники районної лікарні.

Цього тижня Верховна Рада знову збереться на позачергове пленарне засідання.