Итоговый выпуск новостей за 19:00: Оккупационные обыски в Крыму. Экстрадиция Левина

В итоговом выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 19:00 – оккупационная власть Крыма ворвалась в дома минимум 7 крымских татар в Бахчисарае. Всех, к кому с обысками пришла российская ФСБ, связывают с организацией "Крымская солидарность". Алексея Левина, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк, экстрадируют в Украину. Такое решение принял апелляционный суд Болгарии.

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За текущие сутки российские наемники не стреляли по позициям украинских военных. Зато вчера боевики открывали огонь 17 раз. В частности, били по жилым кварталам Марьинки.