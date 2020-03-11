Итоговый выпуск новостей за 19:00: Оккупационные обыски в Крыму. Экстрадиция Левина
В итоговом выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 19:00 – оккупационная власть Крыма ворвалась в дома минимум 7 крымских татар в Бахчисарае. Всех, к кому с обысками пришла российская ФСБ, связывают с организацией "Крымская солидарность". Алексея Левина, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк, экстрадируют в Украину. Такое решение принял апелляционный суд Болгарии.
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