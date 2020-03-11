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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Підсумковий випуск новин за 19:00: Окупаційні обшуки в Криму. Екстрадиція Левіна

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 11 березня станом на 19:00 – окупаційна влада Криму вдерлася до домівок щонайменше 7 кримських татар у Бахчисараї. Усіх, до кого з обшуками прийшла російська ФСБ, пов'язують із організацією "Кримська солідарність". Олексія Левіна, якого підозрюють у вбивстві Катерини Гандзюк, екстрадують в Україну. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Болгарії.

      Також у випуску:

      ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. В організації наголосили, що це стало питанням планетарного масштабу. Разом з тим закликали не впадати у паніку.

      Безпрецедентна поліцейська операція у Словаччині: правоохоронці заарештували 12 суддів, які пов'язані із засудженим на 19 років бізнесменом Маріаном Кочнером. 

      Очільник українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що через великі витрати держбюджету новопризначені міністри тимчасово відмовилися від премій. 

      За поточну добу російські найманці не стріляли по позиціях українських військових. (Натомість вчора бойовики відкривали вогонь 17 разів. Зокрема, гатили по житлових кварталах Мар'їнки. 

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      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Кримські татари Новини Криму Анексія Криму Випуск новин
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