Підсумковий випуск новин за 19:00: Окупаційні обшуки в Криму. Екстрадиція Левіна

У підсумковому випуску новин за 11 березня станом на 19:00 – окупаційна влада Криму вдерлася до домівок щонайменше 7 кримських татар у Бахчисараї. Усіх, до кого з обшуками прийшла російська ФСБ, пов'язують із організацією "Кримська солідарність". Олексія Левіна, якого підозрюють у вбивстві Катерини Гандзюк, екстрадують в Україну. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Болгарії.

Також у випуску:

ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. В організації наголосили, що це стало питанням планетарного масштабу. Разом з тим закликали не впадати у паніку.

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Очільник українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що через великі витрати держбюджету новопризначені міністри тимчасово відмовилися від премій.

За поточну добу російські найманці не стріляли по позиціях українських військових. (Натомість вчора бойовики відкривали вогонь 17 разів. Зокрема, гатили по житлових кварталах Мар'їнки.