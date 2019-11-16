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      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: 200-тысячный протест в Праге. дело Марченко

      Выпуск новостей 56 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 21:00 – 200 тысяч митингующих в центре Праги. Граждане вышли в центр города чешской столицы требовать отставки премьера Андрея Бабиша. ГБР считает, что генерал-майор Марченко и его подчиненные умышленно закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. Однако активисты видят в этом политическую подоплеку.

      Также в выпуске:

      Сегодня ночью могут вернуть захваченные Россией в Керченском проливе украинские корабли.

      Новая власть предлагает многочисленные изменения для журналистов. И журналисты уже говорят о вмешательстве в их работу.

       

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Государственное бюро расследований Чехия Протесты
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