Итоговый выпуск новостей за 21:00: 200-тысячный протест в Праге. дело Марченко

В итоговом выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 21:00 – 200 тысяч митингующих в центре Праги. Граждане вышли в центр города чешской столицы требовать отставки премьера Андрея Бабиша. ГБР считает, что генерал-майор Марченко и его подчиненные умышленно закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. Однако активисты видят в этом политическую подоплеку.

Также в выпуске: Сегодня ночью могут вернуть захваченные Россией в Керченском проливе украинские корабли. Новая власть предлагает многочисленные изменения для журналистов. И журналисты уже говорят о вмешательстве в их работу.