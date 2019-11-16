Підсумковий випуск новин за 21:00: 200-тисячний протест у Празі. Справа Марченка

У підсумковому випуску новин за 16 листопада станом на 21:00 – 200 тисяч мітингувальників у центрі Праги. Громадяни вийшли у середмістя чеської столиці вимагати відставки прем'єра Андрія Бабіша. ДБР вважає, що генерал-майор Марченко та його підлеглі умисно закупили для військових тисячі бракованих бронежилетів. Однак активісти бачать у цьому політичне підґрунтя.

Також у випуску: Сьогодні вночі можуть повернути захоплені Росією в Керченській протоці українські кораблі. Нова влада пропонує численні зміни для журналістів. І медійники вже говорять про втручання в їх роботу.