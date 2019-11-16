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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Підсумковий випуск новин за 21:00: 200-тисячний протест у Празі. Справа Марченка

      Випуск новин 122 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 листопада станом на 21:00 – 200 тисяч мітингувальників у центрі Праги. Громадяни вийшли у середмістя чеської столиці вимагати відставки прем'єра Андрія Бабіша. ДБР вважає, що генерал-майор Марченко та його підлеглі умисно закупили для військових тисячі бракованих бронежилетів. Однак активісти бачать у цьому політичне підґрунтя.

      Також у випуску:

      Сьогодні вночі можуть повернути захоплені Росією в Керченській протоці українські кораблі.

      Нова влада пропонує численні зміни для журналістів. І медійники вже говорять про втручання в їх роботу.

       

      "Слуга народу" Шевченко знову видав гучну заяву: цього разу про пригнічення російськомовних
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      Теги: Новини України Випуск новин Протести Чехія Державне бюро розслідувань
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