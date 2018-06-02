Итоговый выпуск новостей за 21:00: Акции в поддержку Сенцова. Ситуация на фронте
В итоговом выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 21:00 – освободить Олега Сенцова и бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Под такими лозунгами проходит глобальная акция в поддержку украинского режиссера, которого незаконно удерживают в российской колонии. Снова в зоне проведения боевых действий активизировались вражеские снайперы.
Также в выпуске:
В Украине сняли фильм о влиянии украинской культуры на художника Казимира Малевича.
В России задержали участников акции в поддержку заключенного режиссера Олега Сенцова.
История спасения военным своей дочери, которая тоже служит на фронте.
300 офицеров Львовской сухопутной академии присягнули на верность Украине.
Источник: 24 Канал
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