Итоговый выпуск новостей за 21:00: Акции в поддержку Сенцова. Ситуация на фронте

В итоговом выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 21:00 – освободить Олега Сенцова и бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Под такими лозунгами проходит глобальная акция в поддержку украинского режиссера, которого незаконно удерживают в российской колонии. Снова в зоне проведения боевых действий активизировались вражеские снайперы.

Также в выпуске: В Украине сняли фильм о влиянии украинской культуры на художника Казимира Малевича. В России задержали участников акции в поддержку заключенного режиссера Олега Сенцова. История спасения военным своей дочери, которая тоже служит на фронте. 300 офицеров Львовской сухопутной академии присягнули на верность Украине.