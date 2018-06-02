Підсумковий випуск новин за 21:00: Акції на підтримку Сенцова. Ситуація на фронті
У підсумковому випуску новин за 2 червня станом на 21:00 – звільнити Олега Сенцова та бойкотувати Чемпіонат світу з футболу у Росії. Під такими гаслами триває глобальна акція на підтримку українського режисера, якого незаконно утримують в російській колонії. Знову у зоні проведення бойових дій активізувались ворожі снайпери.
Також у випуску:
В Україні відзняли стрічку про вплив української культури на художника Казимира Малевича.
У Росії затримали учасників акції на підтримку ув'язненого режисера Олега Сенцова.
Історія порятунку військовим своєї доньки, яка теж служить на фронті.
300 офіцерів Львівської сухопутної академії присягнули на вірність Україні.
Джерело: 24 Канал
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