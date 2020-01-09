23:00
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Авиакатастрофа МАУ в Иране. Скандал с Ломаченко

      Выпуск новостей 137 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 9 января по состоянию на 21:00 – украинский самолет МАУ могли ошибочно сбить иранские военные. Такую версию сообщили сразу несколько американских изданий со ссылкой на источники в Пентагоне. Украинский боксер Василий Ломаченко оскандалился с видео о российских спецназовцах, которое выложил на своей странице в инстаграме.

      Также в выпуске:

      С начала года Россия резко снизила транзит газа через Украину.

      Австралия готовится к новой волне неуправляемых пожаров.

      В непризнанной Абхазии оппозиционеры протестовали против результатов президентских выборов.

      ЗРК "Тор" М1: что известно о ракете, которой могли сбить Boeing 737 в Иране
      сегодня
      1565
      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Украина – Россия Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:41 Главные новости 9 января: версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и дело НАБУ против Баканова
      Лія Бонавська 73
      сегодня , 22:00 Моторошна авіакатастрофа і конфлікт між США та Іраном: чому час нейтралітетів минув
      Петро Охотін 341
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      272
      сегодня , 21:00 Було відчуття, що їду в один кінець: спогади "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 51
      сегодня , 20:30 Чемпионат Европы по гандболу 2020 – что это за вид спорта и каковы правила
      Михайло Гема 90
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук