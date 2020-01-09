Итоговый выпуск новостей за 21:00: Авиакатастрофа МАУ в Иране. Скандал с Ломаченко

В итоговом выпуске новостей за 9 января по состоянию на 21:00 – украинский самолет МАУ могли ошибочно сбить иранские военные. Такую версию сообщили сразу несколько американских изданий со ссылкой на источники в Пентагоне. Украинский боксер Василий Ломаченко оскандалился с видео о российских спецназовцах, которое выложил на своей странице в инстаграме.

Также в выпуске: С начала года Россия резко снизила транзит газа через Украину. Австралия готовится к новой волне неуправляемых пожаров. В непризнанной Абхазии оппозиционеры протестовали против результатов президентских выборов.