Підсумковий випуск новин за 21:00: Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Скандал з Ломаченком
У підсумковому випуску новин за 9 січня станмо на 21:00 – український літак МАУ могли помилково збити іранські військовики. Таку версію повідомили відразу кілька американських видань із посиланням на джерела в Пентагоні. Український боксер Василь Ломаченко оскандалився з відео про російських спецпризначенців, яке виклав на своїй сторінці в інстаграмі.
Також у випуску:
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