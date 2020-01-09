Підсумковий випуск новин за 21:00: Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Скандал з Ломаченком

У підсумковому випуску новин за 9 січня станмо на 21:00 – український літак МАУ могли помилково збити іранські військовики. Таку версію повідомили відразу кілька американських видань із посиланням на джерела в Пентагоні. Український боксер Василь Ломаченко оскандалився з відео про російських спецпризначенців, яке виклав на своїй сторінці в інстаграмі.

Також у випуску: З початку року Росія різко знизила транзит газу через Україну. Австралія готується до нової хвилі некерованих пожеж. У невизнаній Абхазії опозиціонери протестували проти результатів президентських виборів.