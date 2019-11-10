Итоговый выпуск новостей за 21:00: Боевики обстреляли грузовик ВСУ. Пресс-конференция Мазура

В итоговом выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 21:00 – российские войска обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой. Ранения получили 4 украинских воина, грузовик поврежден. Задержанного в Польше по запросу России Игоря Мазура освободили на поруки украинского консула. Сразу же после освобождения он дал пресс-конференцию для представителей СМИ.

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Встреча в нормандском формате может состояться уже в конце ноября. Об этом сообщает издание "Зеркало Недели", ссылаясь на свои источники, близкие к Банковой.

Партия "Слуга народа" 10 ноября провела съезд, на котором избрала нового руководителя. Так, вместо спикера Дмитрия Разумкова политсилу теперь возглавит нардеп Александр Корниенко.

Партию британского премьера Бориса Джонсона финансируют россияне. Об этом сообщили журналисты местного издания The Times.