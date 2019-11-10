Підсумковий випуск новин за 21:00: Бойовики обстріляли вантажівку ЗСУ. Пресконференція Мазура

У підсумковому випуску новин за 10 листопада станом на 21:00 – російські війська обстріляли машину 128-ї гірсько-штурмової бригади протитанковою керованою ракетою. Поранень зазнали 4 українські воїни, вантажівку пошкоджено. Затриманого у Польщі за запитом Росії Ігоря Мазура звільнили на поруки українського консула. Одразу ж після звільнення він дав пресконференцію для представників ЗМІ.

Також у випуску:

Зустріч у нормандському форматі може відбутись вже наприкінці листопада. Про це повідомляє видання "Дзеркало Тижня", посилаючись на власні джерела, близькі до Банкової.

Партія "Слуга народу" 10 листопада провела з’їзд, на якому обрала нового очільника. Так, замість спікера Дмитра Разумкова політсилу тепер очолюватиме нардеп Олександр Корнієнко.

Партію британського прем'єра Бориса Джонсона фінансують росіяни. Про це повідомили журналісти тамтешнього видання The Times.