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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Бойовики обстріляли вантажівку ЗСУ. Пресконференція Мазура

      Випуск новин 132 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 10 листопада станом на 21:00 – російські війська обстріляли машину 128-ї гірсько-штурмової бригади протитанковою керованою ракетою. Поранень зазнали 4 українські воїни, вантажівку пошкоджено. Затриманого у Польщі за запитом Росії Ігоря Мазура звільнили на поруки українського консула. Одразу ж після звільнення він дав пресконференцію для представників ЗМІ.

      Також у випуску:

      Зустріч у нормандському форматі може відбутись вже наприкінці листопада. Про це повідомляє видання "Дзеркало Тижня", посилаючись на власні джерела, близькі до Банкової.

      Партія "Слуга народу" 10 листопада провела з’їзд, на якому обрала нового очільника. Так, замість спікера Дмитра Разумкова політсилу тепер очолюватиме нардеп Олександр Корнієнко.

      Партію британського прем'єра Бориса Джонсона фінансують росіяни. Про це повідомили журналісти тамтешнього видання The Times. 

      blog_ava
      Партія "Слуга народу" змінить свою ідеологію
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      Теги: Новини України Ігор Мазур Випуск новин Війна на Донбасі Новини Польщі
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