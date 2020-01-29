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      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Британия выходит из ЕС. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 29 января по состоянию на 21:00 – Европарламент одобрил ратификацию соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. В течение суток оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям наших военнослужащих. Пророссийские наемники били неподалеку от Орехово и Новотошковского.

      Также в выпуске:

      Украина хочет пересмотреть Минские соглашения, а именно – изменить последовательность политической и безопасной части: сначала получить контроль над украино-российской границей, а потом – проводить выборы на оккупированных территориях.

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      Теги: Война на Донбассе Евросоюз Выпуск новостей
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