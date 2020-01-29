Підсумковий випуск новин за 21:00: Британія виходить з ЄС. Обстріли на Донбасі

У підсумковому випуску новин за 29 січня станом на 21:00 – Європарламент схвалив ратифікацію угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Впродовж доби окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військовослужбовців. Проросійські найманці гатили неподалік Оріхового та Новотошківського.

Також у випуску: Україна хоче переглянути Мінські угоди, а саме – змінити послідовність політичної та безпекової частини: спершу отримати контроль над україно-російським кордоном, а потім – проводити вибори на окупованих територіях. Кабмін визначився з головою Держкіно – очолила агентство Марина Кудерчук. Місяць минув від останнього обміну полоненими – більшість з тих, хто повернувся на територію мирної України вже відбули реабілітацію й потроху призвичаюються до мирного життя. Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Укрзалізниці Євгена Кравцова.