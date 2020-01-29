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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Британія виходить з ЄС. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 січня станом на 21:00 – Європарламент схвалив ратифікацію угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Впродовж доби окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військовослужбовців. Проросійські найманці гатили неподалік Оріхового та Новотошківського.

      Також у випуску:

      Україна хоче переглянути Мінські угоди, а саме – змінити послідовність політичної та безпекової частини: спершу отримати контроль над україно-російським кордоном, а потім – проводити вибори на окупованих територіях.

      Кабмін визначився з головою Держкіно – очолила агентство Марина Кудерчук.

      Місяць минув від останнього обміну полоненими – більшість з тих, хто повернувся на територію мирної України вже відбули реабілітацію й потроху призвичаюються до мирного життя.

      Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Укрзалізниці Євгена Кравцова.

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      Теги: Війна на Донбасі Євросоюз Випуск новин
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