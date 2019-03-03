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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Церковные титушки МП. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 января по состоянию на 21:00 – в селе Новая Мощаница Ровенской области московские священники привели на собрание общины титушок. Там пытались помешать приходу перейти в ПЦУ. Боевики 8 раз обстреляли позиции наших войск. Один украинский военный получил ранения.

      Также в выпуске:

      Как вернуть оккупированный Крым и что делать с сотнями тысяч коллаборационистов в нем.

      Активисты из "Национального корпуса" сегодня второй раз провели акцию под домом Игоря Гладковского, которого подозревают в участии в коррупционной схеме "Укроборонпрома".

      У пенсионерки в Тернополе требуют вернуть деньги за субсидию.

      Оккупантам пришлось отпустить архиепископа ПЦУ Климента.

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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины УПЦ МП Выпуск новостей Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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