Итоговый выпуск новостей за 21:00: Церковные титушки МП. Ситуация на фронте

В итоговом выпуске новостей за 3 января по состоянию на 21:00 – в селе Новая Мощаница Ровенской области московские священники привели на собрание общины титушок. Там пытались помешать приходу перейти в ПЦУ. Боевики 8 раз обстреляли позиции наших войск. Один украинский военный получил ранения.

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