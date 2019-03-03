Итоговый выпуск новостей за 21:00: Церковные титушки МП. Ситуация на фронте
В итоговом выпуске новостей за 3 января по состоянию на 21:00 – в селе Новая Мощаница Ровенской области московские священники привели на собрание общины титушок. Там пытались помешать приходу перейти в ПЦУ. Боевики 8 раз обстреляли позиции наших войск. Один украинский военный получил ранения.
Также в выпуске:
Как вернуть оккупированный Крым и что делать с сотнями тысяч коллаборационистов в нем.
Активисты из "Национального корпуса" сегодня второй раз провели акцию под домом Игоря Гладковского, которого подозревают в участии в коррупционной схеме "Укроборонпрома".
У пенсионерки в Тернополе требуют вернуть деньги за субсидию.
Оккупантам пришлось отпустить архиепископа ПЦУ Климента.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковскогосегодня , 22:38
-
Бех-Романчук завоевала для Украины третью медаль на чемпионате Европы по легкой атлетикесегодня , 21:37
-
Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенкосегодня , 20:02
Комментарии