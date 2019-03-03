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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Церковні тітушки МП. Ситуація на фронті

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 січня станом на 21:00 – у селі Нова Мощаниця на Рівненщині московські священики привели на збори громади тітушок. Там намагалися завадити парафії перейти до ПЦУ. Бойовики 8 разів обстріляли позиції наших військ. Один український військовий отримав поранення.

      Також у випуску:

      Як повернути окупований Крим і що робити із сотнями тисяч колаборантів в ньому.

      Активісти з "Національного корпусу" сьогодні вдруге провели акцію під будинком Ігоря Гладковського, якого підозрюють в участі в корупційній схемі "Укроборонпрому".

      У пенсіонерки в Тернополі вимагають повернути гроші за субсидію.

      Окупантам довелося відпустити архієпископа ПЦУ Климента.

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      Теги: УПЦ МП Православна церква України Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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