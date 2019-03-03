Підсумковий випуск новин за 21:00: Церковні тітушки МП. Ситуація на фронті
У підсумковому випуску новин за 3 січня станом на 21:00 – у селі Нова Мощаниця на Рівненщині московські священики привели на збори громади тітушок. Там намагалися завадити парафії перейти до ПЦУ. Бойовики 8 разів обстріляли позиції наших військ. Один український військовий отримав поранення.
Також у випуску:
Як повернути окупований Крим і що робити із сотнями тисяч колаборантів в ньому.
Активісти з "Національного корпусу" сьогодні вдруге провели акцію під будинком Ігоря Гладковського, якого підозрюють в участі в корупційній схемі "Укроборонпрому".
У пенсіонерки в Тернополі вимагають повернути гроші за субсидію.
Окупантам довелося відпустити архієпископа ПЦУ Климента.
Джерело: 24 канал
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