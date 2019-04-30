Итоговый выпуск новостей за 21:00: Циклон в Мозамбике. Подготовка к ВНО

В итоговом выпуске новостей по состоянию на 21:00 – Разрушительная стихия бушует в Мозамбике. Там сильные дожди отрезали тысячи людей от цивилизации, вода смыла их дома. Погибли по меньшей мере 38 человек. До старта внешнего независимого оценивания осталось три недели. В этом году на ВНО зарегистрировались более 350 тысяч украинцев.

Также в выпуске: Из Запорожья в Херсон двинулось козацкое судно. МИД Украины призывает международное сообщество не признавать российские паспорта. ЦИК обнародовала окончательные результаты президентских выборов. Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться в течение 30 дней после оглашения результатов.

Источник: 24 канал