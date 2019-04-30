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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Циклон в Мозамбике. Подготовка к ВНО

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей по состоянию на 21:00 – Разрушительная стихия бушует в Мозамбике. Там сильные дожди отрезали тысячи людей от цивилизации, вода смыла их дома. Погибли по меньшей мере 38 человек. До старта внешнего независимого оценивания осталось три недели. В этом году на ВНО зарегистрировались более 350 тысяч украинцев.

      Также в выпуске:

      Из Запорожья в Херсон двинулось козацкое судно.

      МИД Украины призывает международное сообщество не признавать российские паспорта.

      ЦИК обнародовала окончательные результаты президентских выборов.

      Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться в течение 30 дней после оглашения результатов.

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      Теги: Стихийный бедствия ВНА Новости Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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