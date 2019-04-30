Итоговый выпуск новостей за 21:00: Циклон в Мозамбике. Подготовка к ВНО
В итоговом выпуске новостей по состоянию на 21:00 – Разрушительная стихия бушует в Мозамбике. Там сильные дожди отрезали тысячи людей от цивилизации, вода смыла их дома. Погибли по меньшей мере 38 человек. До старта внешнего независимого оценивания осталось три недели. В этом году на ВНО зарегистрировались более 350 тысяч украинцев.
Также в выпуске:
Из Запорожья в Херсон двинулось козацкое судно.
МИД Украины призывает международное сообщество не признавать российские паспорта.
ЦИК обнародовала окончательные результаты президентских выборов.
Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться в течение 30 дней после оглашения результатов.
Источник: 24 канал
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