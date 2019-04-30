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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Циклон у Мозамбіку. Підготовка до ЗНО

      Випуск новин 58 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин станом на 21:00 – Руйнівна стихія вирує у Мозамбіку. Там сильні дощі відрізали тисячі людей від цивілізації, вода змила їхні будинки. Загинуло щонайменше 38 людей. До старту зовнішнього незалежного оцінювання залишилось три тижні. Цьогоріч на ЗНО зареєструвалось понад 350 тисяч українців.

      Також у випуску:

      Із Запоріжжя до Херсонщини вирушило козацьке судно.

      МЗС України закликає міжнародну спільноту не визнавати російські паспорти.

      ЦВК оприлюднили остаточні результати президентських виборів. 

      Інавгурація Володимира Зеленського має відбутися протягом 30 днів після оголошення результатів. 

      blog_ava
      Зеленський і Порошенко прокоментували офіційні результати виборів
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини України ЗНО Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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