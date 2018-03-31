Итоговый выпуск новостей за 21:00: Декларации политиков. Дипломатическая война РФ
В итоговом выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 21:00 – украинские политики, как всегда, задекларировали миллионы, роскошные дома и квартиры, гектары земли и драгоценности. Россия высылает еще более полусотни британских дипломатов.
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Источник: 24 Канал
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