Підсумковий випуск новин за 21:00: Декларації політиків. Дипломатична війна РФ
У підсумковому випуску новин за 31 березня станом на 21:00 – українські політики, як завжди, задекларували мільйони, розкішні будинки та квартири, гектари землі та коштовності. Росія висилає ще понад півсотні британських дипломатів.
Також у випуску:
Як зупинити поширення фейкових новин.
У Львові зіштовхнулися маршрутка і тролейбус, п'ятьох пасажирів госпіталізували.
Українську владу закликали скасувати електронне декларування для активістів.
Джерело: 24 Канал
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