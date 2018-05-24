Итоговый выпуск новостей за 21:00 Дело Сенцова. Мустафа Найем в Верховной Раде
В итоговом выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 21:00 – в ПАСЕ требуют немедленно освободить политзаключенного Олега Сенцова. Впервые после избиения на работу в парламент вышел Мустафа Найем.
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Источник: 24 Канал
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