Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Сенцова. Мустафа Найєм у Верховній Раді
У підсумковому випуску новин за 24 травня станом на 21:00 – у ПАРЄ вимагають негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова. Вперше після побиття на роботу в парламент вийшов Мустафа Найєм.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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