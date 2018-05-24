22:12
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, сьогодні
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, сьогодні
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Сенцова. Мустафа Найєм у Верховній Раді

Випуск новин 30 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 24 травня станом на 21:00 – у ПАРЄ вимагають негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова. Вперше після побиття на роботу в парламент вийшов Мустафа Найєм.

Також у випуску:

Боїнг МН-17 збили росіяни. 

Росія готує віртуальний наступ на Україну. 

Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином. 

Теги: Новини Росії Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини політики Випуск новин Верховна Рада Мустафа Найєм Побиття Мустафи Найєма
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
394
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук