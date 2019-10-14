Итоговый выпуск новостей за 21:00: День защитника. Мощная операция ВСУ-2019

В итоговом выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 21:00 – в Украине прошел День защитника, по всей стране почтили украинских военных. Самая успешная операция ВСУ-2019: 46-й батальон "Донбасс-Украина" летом продвинулся на километр вперед возле села Новозвановка. Это стало большой неожиданностью для врага.

Также в выпуске: Владимир Зеленский отправился во фронтовую Авдеевку. Российские наемники снова обстреляли участок разведения возле Золотого-4. ЕС продлил санкции против России. "Нет капитуляции!" – с таким призывом сегодня в день защитника Украины проходят акции по всей стране.