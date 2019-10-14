Підсумковий випуск новин за 21:00: День захисника. Потужна операція ЗСУ-2019
У підсумковому випуску новин за 14 жовтня станом на 21:00 – в Україні відбувся День захисника, по всій країні вшанували українських військових. Найуспішніша операція ЗСУ-2019: 46-й батальйон "Донбас-Україна" влітку просунувся на кілометр вперед біля села Новозванівка. Це стало великою несподіванкою для ворога.
Також у випуску:
Володимир Зеленський вирушив у фронтову Авдіївку.
Російські найманці знову обстріляли ділянку розведення біля Золотого-4.
ЄС продовжив санкції проти Росії.
"Ні капітуляції!" – із таким закликом сьогодні в день захисника України проходять акції по всій країні.
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