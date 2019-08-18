Итоговый выпуск новостей за 21:00: Доказательства участия армии РФ на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 21:00 – Исследователи из Лондона обнаружили новые доказательства участия армии РФ в боях за Иловайск. Они нашли в видео колонны военной техники России на территории Украины. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что правительство сформируют за 2 дня, так как кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

Также в выпуске: В Украину прибывает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Кадет Львовской Академии получил награду в Королевской академии сухопутных войск Великобритании. У врача Архангельской областной больницы, который занимался пострадавшими от недавнего взрыва ядерной ракеты в России, обнаружили радиоактивный нуклид. Марш защитников провел первую репетицию ко Дню Независимости.

Источник: 24 канал