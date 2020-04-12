Итоговый выпуск новостей за 21:00: Домашнее насилие в Украине. Верующие в церкви

В итоговом выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 21:00 – в Украине всплеск домашнего насилия. Карантин, который ввели для защиты украинцев, породил новые риски. Телефоны "горячих линий" буквально обрываются от обращений пострадавших. Несмотря на карантин, верующие по всей стране сегодня массово пошли в церковь, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье.

Также в выпуске: От коронавируса умер монах Киево-Печерской лавры. В этом году украинская казна может недополучить почти 300 миллиардов гривен. В пожаре на Кировоградщине погибли трое маленьких детей.