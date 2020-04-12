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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Домашнє насильство в Україні. Віряни у церкві

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 12 квітня станом на 21:00 – в Україні сплеск домашнього насильства. Карантин, який ввели для захисту українців, породив нові ризики. Телефони "гарячих ліній" буквально обриваються від звернень постраждалих. Попри карантин віряни по всій країні сьогодні масово пішли до церков, аби відсвяткувати Вербну неділю.

      Також у випуску:

      Помер монах Києво-Печерської лаври.

      Цього року українська казна може недоотримати майже 300 мільярдів гривень.

      В пожежі на Кіровоградщині загинуло троє маленьких дітей.

      Теги: Випуск новин
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