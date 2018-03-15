Итоговый выпуск новостей за 21:00: Допрос Савченко. Решение Верховной Рады
Выпуск новостей 22:03, 15 марта 210 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 21:00 – Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта. Верховная Рада в четверг, 15 марта, выбрала нового главу Нацбанка Украины Якова Смолия, а также уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ.
Также в выпуске:
Гонтареву критикуют за подход к выведению банков с рынка.
Лавров анонсировал высылку британских дипломатов в ответ на действия Лондона.
Жебривский проводит кадровую чистку.
Источник: 24 Канал
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